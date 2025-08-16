О нас

Папуашвили: Встреча на Аляске показала, что война в Украине на самом деле идет между Россией и Западом

Папуашвили: Встреча на Аляске показала, что война в Украине на самом деле идет между Россией и Западом Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили прокомментировал встречу президентов США и России на Аляске.
16 августа 2025 г. 13:05
Папуашвили: Встреча на Аляске показала, что война в Украине на самом деле идет между Россией и Западом

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили прокомментировал встречу президентов США и России на Аляске.

Как сообщает грузинское бюро Report, своими мыслями спикер поделился в социальной сети.

По его словам, президент России согласился с мнением Трампа о том, что войну в Украине можно было предотвратить.

Папуашвили заявил, что "это согласие еще раз доказывает: война на самом деле идет между Россией и Западом, и внешние силы пытались втянуть Грузию в это противостояние".

"Если мир был возможен и президент США имел возможность повлиять на этот процесс, это прямо подтверждает, что конфликт перерос в войну между Россией и Западом. Это также объясняет, почему в 2022 году в Грузии не началась война - потому что в стране встретили не марионеток, как в 2008 году, а патриотов," - отметил председатель парламента.

Версия на азербайджанском языке Papuaşvili: Alyaska görüşü göstərdi ki, Ukrayna müharibəsi əslində Rusiya ilə Qərb arasında gedir

