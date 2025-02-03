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Папуашвили: USAID вводило в заблуждение правительство и народ страны

Папуашвили: USAID вводило в заблуждение правительство и народ страны Вместо улучшения отношений между Грузией и Соединенными Штатами Агентство США по международному развитию (USAID) допустило ряд серьезных ошибок, которые до сих пор остаются неисправленными.
В регионе
3 февраля 2025 г. 11:21
Папуашвили: USAID вводило в заблуждение правительство и народ страны

Вместо улучшения отношений между Грузией и Соединенными Штатами Агентство США по международному развитию (USAID) допустило ряд серьезных ошибок, которые до сих пор остаются неисправленными.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в публикации в социальной сети "X", в которой раскритиковал деятельность USAID в Грузии.

Он подчеркнул, что лично призывал Конгресс США расследовать эти явно преднамеренные ошибки, но безуспешно.

Папуашвили, напомнив о событиях после выборов 2020 года, отметил, что финансируемая USAID неправительственная организация ISFED, распространила ложные результаты опросов общественного мнения, проведенных с использованием программного обеспечения NDI, заявив, что выборы были сфальсифицированы. Однако позже партия "Грузинская мечта" разоблачила фальсификацию, и ISFED признала ошибку.

По его словам, глава USAID-Грузия Адам Шмидт лгал как правительству Грузии, так и народу, заявив, что данные ISFED были проверены и никаких ошибок не было. Он также обвинил тогдашнего посла США в Грузии, заявив, что посол, вероятно, знал о ситуации, но молчал.

Папуашвили добавил, что ISFED и сегодня продолжает свою деятельность в Грузии, финансируясь из-за рубежа, и теперь заявляет о фальсификации выборов 2024 года, при этом не публикуя результаты выборов, поскольку они в действительности соответствуют данным Центральной избирательной комиссии.

"У нас имеются обоснованные подозрения, что неразглашение произошло под давлением USAID", - заключил председатель.

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Версия на азербайджанском языке Papuaşvili: USAID Gürcüstan-ABŞ dostluğunu gücləndirmək əvəzinə, ciddi səhvlərə yol verdi

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