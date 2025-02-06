Папуашвили: Разоблачения новой администрации США стали серьезным сигналом для Грузии

Разоблачения новой администрации США о злоупотреблениях иностранной помощью стали серьезным сигналом для Грузии.

Разоблачения новой администрации США о злоупотреблениях иностранной помощью стали серьезным сигналом для Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил журналистам председатель парламента страны Шалва Папуашвили.

По его словам, в течение следующих двух месяцев будет проведена работа над изменениями в законодательстве с целью усиления демократии, борьбы с дезинформацией и ограничения иностранного вмешательства в деятельность государственных институтов: "Выяснилось, что некоторые иностранные организации использовали финансовые средства для продвижения своих интересов. Кроме того, некоторые международные медиа финансировались с этой целью".

Он добавил, что эта ситуация создает необходимость принятия конкретных шагов по совершенствованию законодательства.