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Папуашвили: Разоблачения новой администрации США стали серьезным сигналом для Грузии

Папуашвили: Разоблачения новой администрации США стали серьезным сигналом для Грузии Разоблачения новой администрации США о злоупотреблениях иностранной помощью стали серьезным сигналом для Грузии.
В регионе
6 февраля 2025 г. 12:11
Папуашвили: Разоблачения новой администрации США стали серьезным сигналом для Грузии

Разоблачения новой администрации США о злоупотреблениях иностранной помощью стали серьезным сигналом для Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил журналистам председатель парламента страны Шалва Папуашвили.

По его словам, в течение следующих двух месяцев будет проведена работа над изменениями в законодательстве с целью усиления демократии, борьбы с дезинформацией и ограничения иностранного вмешательства в деятельность государственных институтов: "Выяснилось, что некоторые иностранные организации использовали финансовые средства для продвижения своих интересов. Кроме того, некоторые международные медиа финансировались с этой целью".

Он добавил, что эта ситуация создает необходимость принятия конкретных шагов по совершенствованию законодательства.

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Версия на азербайджанском языке Papuaşvili: ABŞ administrasiyasının xarici yardımlardan sui-istifadə ilə bağlı ifşaları bizim üçün siqnaldır

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