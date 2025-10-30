Папуашвили: Позиция Брюсселя по санкциям является примером биполярного расстройства
В регионе
- 30 октября, 2025
- 13:47
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили раскритиковал подход Европейского союза к соблюдению Грузией санкций против России.
Как сообщает грузинское бюро Report, по словам спикера, Брюссель, с одной стороны, хвалит Тбилиси за соблюдение санкций, а с другой стороны, финансирует НПО, распространяющие дезинформацию.
Папуашвили отметил, что механизмы контроля правительства Грузии работают эффективно. Однако когда финансовая поддержка из Брюсселя направлена на распространение дезинформации, это говорит о двойных стандартах и биполярном расстройстве.
Он добавил, что, поскольку Грузия граничит с Россией, некоторые риски связаны с контрабандой, но правительство также обеспечивает контроль в этой сфере.
Последние новости
13:51
Фото
Азербайджан и Всемирный банк обсудили улучшение бизнес-средыБизнес
13:47
Папуашвили: Позиция Брюсселя по санкциям является примером биполярного расстройстваВ регионе
13:45
Зеленский сообщил о массированной атаке России: более 650 дронов и 50 ракетДругие страны
13:44
В Армении продлили запрет на экспорт сырья из цветных и черных металловВ регионе
13:38
Товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном может достичь $1 млрд в 2026 годуБизнес
13:36
Жительница села Венгли: Теперь новое поколение сможет расти под мирным небомВнутренняя политика
13:35
Исследователь из ДР Конго: Мир молчит о гибели людей в нашей странеВнешняя политика
13:29
Выборы в Нидерландах: ультраправые и центристы лидируют после обработки 98% бюллетенейДругие страны
13:25