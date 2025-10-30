Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили раскритиковал подход Европейского союза к соблюдению Грузией санкций против России.

Как сообщает грузинское бюро Report, по словам спикера, Брюссель, с одной стороны, хвалит Тбилиси за соблюдение санкций, а с другой стороны, финансирует НПО, распространяющие дезинформацию.

Папуашвили отметил, что механизмы контроля правительства Грузии работают эффективно. Однако когда финансовая поддержка из Брюсселя направлена на распространение дезинформации, это говорит о двойных стандартах и биполярном расстройстве.

Он добавил, что, поскольку Грузия граничит с Россией, некоторые риски связаны с контрабандой, но правительство также обеспечивает контроль в этой сфере.