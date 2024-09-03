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Папуашвили поздравил Азербайджан с успешным проведением парламентских выборов

Папуашвили поздравил Азербайджан с успешным проведением парламентских выборов Парламент Азербайджана - Милли Меджлис завоевал демократический мандат азербайджанского народа для продолжения строительства сильного и единого Азербайджана.
В регионе
3 сентября 2024 г. 13:25
Папуашвили поздравил Азербайджан с успешным проведением парламентских выборов

Парламент Азербайджана - Милли Меджлис завоевал демократический мандат азербайджанского народа для продолжения строительства сильного и единого Азербайджана.

Как передает грузинское бюро Report, об этом в соцсетях написал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

"Я сердечно поздравляю Азербайджан с успешным проведением парламентских выборов. Милли Меджлис завоевал демократический мандат азербайджанского народа, чтобы продолжить строительство сильного и единого Азербайджана", - отметил он.

Папуашвили отметил роль сотрудничества между парламентами двух стран для региона.

"Я с нетерпением жду тесного сотрудничества с моими азербайджанскими коллегами в деле по обеспечению наших народов миром, безопасностью и благополучием", - написал Папуашвили.

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Версия на английском языке Georgian speaker congratulates Azerbaijan on successful elections
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın parlament sədri uğurlu seçki münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib

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