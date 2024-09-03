Папуашвили поздравил Азербайджан с успешным проведением парламентских выборов

Парламент Азербайджана - Милли Меджлис завоевал демократический мандат азербайджанского народа для продолжения строительства сильного и единого Азербайджана.

Парламент Азербайджана - Милли Меджлис завоевал демократический мандат азербайджанского народа для продолжения строительства сильного и единого Азербайджана.

Как передает грузинское бюро Report, об этом в соцсетях написал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

"Я сердечно поздравляю Азербайджан с успешным проведением парламентских выборов. Милли Меджлис завоевал демократический мандат азербайджанского народа, чтобы продолжить строительство сильного и единого Азербайджана", - отметил он.

Папуашвили отметил роль сотрудничества между парламентами двух стран для региона.

"Я с нетерпением жду тесного сотрудничества с моими азербайджанскими коллегами в деле по обеспечению наших народов миром, безопасностью и благополучием", - написал Папуашвили.