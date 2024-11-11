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Папуашвили отказался от встречи с прибывшими в Тбилиси депутатами из ЕС

Папуашвили отказался от встречи с прибывшими в Тбилиси депутатами из ЕС Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отказался от встречи с прибывшими в Тбилиси депутатами европейских стран.
В регионе
11 ноября 2024 г. 12:48
Папуашвили отказался от встречи с прибывшими в Тбилиси депутатами из ЕС

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отказался от встречи с прибывшими в Тбилиси депутатами европейских стран.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом он сообщил в соцсетях.

"Эта группа европейских депутатов просила меня о встрече. Я отказал им в этом и письменно объяснил причины такого решения", - написал он, отметив, что эти депутаты неоднократно проявляли недружественное отношение к Грузии.

"Недружественная риторика и действия некоторых членов прибывшей делегации в отношении Грузии и ее власти, свидетелями которых мы является на протяжении последних 2,5 лет, не совместимы с представлениями Европы, как проекта мира", - подчеркнул спикер парламента.

Отметим, что среди прибывших европейских депутатов - председатель комитета Бундестага по иностранным делам Михаэль Рот, депутат парламента Литвы Жигимантас Павиленис, председатель комитета по международным отношениям парламента Латвии Инара Мурниеце, председатель комитета по обороне парламента Финляндии Юка Копра, вице-президент комитета по европейским делам Национальной ассамблеи Франции Фредерик Петт, председатель комитета по делам ЕС парламента Швеции Эрик Оттоссон и член комитета по международным отношениям и делам ЕС парламента Польши Михау Камински.

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