Спикер: Оппозиция планирует конституционный переворот после выборов в Грузии

Оппозиционные партии подготовили сценарий конституционного переворота после парламентских выборов в Грузии 26 октября.

Оппозиционные партии подготовили сценарий конституционного переворота после парламентских выборов в Грузии 26 октября.

Как передает Report, об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в интервью Общественному вещателю Аджарии.

"Есть все признаки такого сценария - заранее подготовленное техническое правительство, местные наблюдатели, у которых на самом деле политические цели на выборах, и их заранее подготовленные фальшивые заключения по поводу выборов. Мы видим заранее объявленный сценарий конституционного переворота", - отметил спикер парламента.

Он добавил, что последние две недели "будут активными" в данном контексте.