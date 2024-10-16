О нас

Спикер: Оппозиция планирует конституционный переворот после выборов в Грузии

Спикер: Оппозиция планирует конституционный переворот после выборов в Грузии Оппозиционные партии подготовили сценарий конституционного переворота после парламентских выборов в Грузии 26 октября.
В регионе
16 октября 2024 г. 21:51
Спикер: Оппозиция планирует конституционный переворот после выборов в Грузии

Оппозиционные партии подготовили сценарий конституционного переворота после парламентских выборов в Грузии 26 октября.

Как передает Report, об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в интервью Общественному вещателю Аджарии.

"Есть все признаки такого сценария - заранее подготовленное техническое правительство, местные наблюдатели, у которых на самом деле политические цели на выборах, и их заранее подготовленные фальшивые заключения по поводу выборов. Мы видим заранее объявленный сценарий конституционного переворота", - отметил спикер парламента.

Он добавил, что последние две недели "будут активными" в данном контексте.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В МИД РФ прокомментировали заявление Пашиняна о передаче ФСБ мониторинга Зангезурского коридора
В МИД РФ прокомментировали заявление Пашиняна о передаче ФСБ мониторинга Зангезурского коридора
16 октября 2024 г. 21:26
Захарова: Азербайджан создал все условия для возвращения армян, проживавших в Карабахском регионе
Захарова: Азербайджан создал все условия для возвращения армян, проживавших в Карабахском регионе
16 октября 2024 г. 20:46
Захарова: Ханкенди - это территория Азербайджана и там действуют законы этой страны
Захарова: Ханкенди - это территория Азербайджана и там действуют законы этой страны
16 октября 2024 г. 20:13
Председателю ЦИК Грузии назначили госохрану
Председателю ЦИК Грузии назначили госохрану
16 октября 2024 г. 18:46
Минфин Грузии: Приостановка финансирования США и ЕС не отразится на госбюджете
Минфин Грузии: Приостановка финансирования США и ЕС не отразится на госбюджете
16 октября 2024 г. 16:31
Вице-премьер Сербии обсудил с главами СВР и ФСБ развитие сотрудничества
Вице-премьер Сербии обсудил с главами СВР и ФСБ развитие сотрудничества
16 октября 2024 г. 16:13
Армения планирует купить у Индии ракеты Pralay
Армения планирует купить у Индии ракеты Pralay
16 октября 2024 г. 15:44
Грузия не примет участия в заседании 3+3 в Стамбуле
Грузия не примет участия в заседании "3+3" в Стамбуле
16 октября 2024 г. 14:38
Зеленский обнародовал план победы в Верховной раде Украины
Зеленский обнародовал план победы в Верховной раде Украины
16 октября 2024 г. 14:25
Движение судов по Босфору восстановлено
Движение судов по Босфору восстановлено
16 октября 2024 г. 13:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi