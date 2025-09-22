Папуашвили: Невозможно сменить в Грузии власть за счет зарубежной финансовой поддержки
В регионе
- 22 сентября, 2025
- 13:36
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что попытки насильственной смены власти в стране обречены на провал, так как протестующие не имеют общественной поддержки.
Как сообщает грузинское бюро Report, в комментарии журналистам он отметил, что в организацию митингов оппозиции с целью насильственной смены власти в стране из-за рубежа направлялись значительные финансовые средства, в том числе посредством европейских организаций.
По словам спикера, акции протеста в стране в декабре прошлого года финансировались по различным схемам: "На эти протесты потрачены огромные суммы. Побиты все рекорды по закупке пиротехники. Эти средства не были случайными, за ними стоят определенные источники".
