Папуашвили: Невозможно сменить в Грузии власть за счет зарубежной финансовой поддержки

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что попытки насильственной смены власти в стране обречены на провал, так как протестующие не имеют общественной поддержки.

Как сообщает грузинское бюро Report, в комментарии журналистам он отметил, что в организацию митингов оппозиции с целью насильственной смены власти в стране из-за рубежа направлялись значительные финансовые средства, в том числе посредством европейских организаций.

По словам спикера, акции протеста в стране в декабре прошлого года финансировались по различным схемам: "На эти протесты потрачены огромные суммы. Побиты все рекорды по закупке пиротехники. Эти средства не были случайными, за ними стоят определенные источники".