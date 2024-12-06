Папуашвили: Использование "коктейлей Молотова" - это то, что европейцы называют мирной демонстрацией

За прошедшую неделю грузинский народ не услышал ни одного значимого послания, призыва, ни одного разумного предложения о том, как Грузии стать частью Европы, не нанося ущерба национальным интересам, безопасности и экономическому процветанию.

За прошедшую неделю грузинский народ не услышал ни одного значимого послания, призыва, ни одного разумного предложения о том, как Грузии стать частью Европы, не нанося ущерба национальным интересам, безопасности и экономическому процветанию.

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

"Несмотря на неоднократные обвинения в том, что грузинская полиция кого-то преследует. Но все события транслируется в прямом эфире нескольких телеканалов, и все ясно видят, что выражение мирного протеста проходит свободно. Полиция действует только тогда, когда агрессивные группы, спровоцированные или организованные, начинают нападать на полицию и применять насилие. Естественно, что эти действия, открыто направленные против конституционного строя страны, строго запрещены и будут запрещены впредь", - сказал он.

Спикер пожелал европейским политикам такого же мира в их странах, каким они называют насилие на акциях протеста в Грузии.

"Пусть включат грузинское телевидение, они смогут посмотреть видео или прямую трансляцию того, что происходило на проспекте Руставели, как протестующие нападали на полицейских, как использование пиротехники некоторые называли какой-то шалостью, когда пострадали 140 полицейских. Бросание "коктейлей Молотова", петард в сторону людей, в том числе стрельба по оператору Первого канала – это все то, что европейцы называют миром и мирной демонстрацией. Это позор", – сказал он.