Папуашвили: Грузия поддерживает процесс нормализации между Турцией и Арменией

Грузия поддерживает процесс нормализации отношений между Турцией и Арменией, а также приветствует устранение транзитных ограничений в регионе.

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили на официальной церемонии, посвященной 102-й годовщине основания Турецкой Республики, проходившей в Тбилиси.

По его словам, Грузия решительно поддерживает мир и сотрудничество на Южном Кавказе, а также процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Папуашвили подчеркнул важность дружеских и стратегических партнерских отношений между Грузией и Турцией, отметив, что дальнейшее укрепление сотрудничества между странами имеет важное значение для стабильности и экономического развития в регионе.

"Стабильный и мирный Южный Кавказ откроет новые возможности для укрепления связей, экономического развития и торговли", - отметил он.