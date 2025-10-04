Папуашвили: Эта победа - историческое достижение всего грузинского народа

Грузинский народ еще раз продемонстрировал волю защищать свою независимость, язык и веру.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили по случаю победы партии "Грузинская мечта" в первом туре муниципальных выборов.

"Пока мы носим в сердце уважение к родине, родному языку и вере, пока мы стоим как скала на защите нашей независимости, грузинский народ никогда не будет побежден", - подчеркнул спикер.

По его словам, каждый гражданин, принявший участие в выборах, внес вклад в демократическое развитие страны.

"Несмотря на всевозможное давление, информационные атаки и попытки манипуляций в эти дни, наш народ еще раз доказал, что границы, независимость и единство Грузии непоколебимы. Благодарю каждого гражданина, который пошел на выборы и проголосовал. Эта победа - историческое достижение не только партии, но и грузинского народа", - отметил Папуашвили.

Свое выступление он завершил словами "Грузинский народ еще раз сам написал свою историю".