    Папуашвили: Эта победа - историческое достижение всего грузинского народа

    В регионе
    • 04 октября, 2025
    • 21:09
    Папуашвили: Эта победа - историческое достижение всего грузинского народа

    Грузинский народ еще раз продемонстрировал волю защищать свою независимость, язык и веру.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили по случаю победы партии "Грузинская мечта" в первом туре муниципальных выборов.

    "Пока мы носим в сердце уважение к родине, родному языку и вере, пока мы стоим как скала на защите нашей независимости, грузинский народ никогда не будет побежден", - подчеркнул спикер.

    По его словам, каждый гражданин, принявший участие в выборах, внес вклад в демократическое развитие страны.

    "Несмотря на всевозможное давление, информационные атаки и попытки манипуляций в эти дни, наш народ еще раз доказал, что границы, независимость и единство Грузии непоколебимы. Благодарю каждого гражданина, который пошел на выборы и проголосовал. Эта победа - историческое достижение не только партии, но и грузинского народа", - отметил Папуашвили.

    Свое выступление он завершил словами "Грузинский народ еще раз сам написал свою историю".

    Лента новостей