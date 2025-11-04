Папуашвили: ЕС пытается подчинить Грузию своему политическому влиянию

Евросоюз докладом Еврокомиссии о расширении сообщества, в котором Грузия упомянута в негативном ключе, пытается подчинить республику своему политическому диктату.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сегодня на брифинге заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили.

"Вместо того чтобы содействовать демократии, экономической свободе, социальной ответственности, миру и сотрудничеству, мы видим попытки Брюсселя подчинить правительство Грузии своему диктату. Это диктат не только идеологический, но и политически мотивированный [Европейской] комиссией и отдельными фракциями Европарламента", - сказал спикер парламента.

Грузия продолжит путь в ЕС, несмотря на нынешнее отношение Брюсселя к стране, сообщил Папуашвили.

"Шантаж и давление на Грузию не сработают. Мы не сдадимся. Грузия продолжит готовить страну к членству в ЕС. Не к Европейскому союзу, который нынешняя брюссельская бюрократия лишает европейского содержания, оставляя его просто союзом, а к Евросоюзу, чья цель - вернуть европейские ценности", - подытожил председатель грузинского парламента.