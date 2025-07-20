Папуашвили: Брюссель так и не извинился за клевету в адрес Грузии из-за дела Саакашвили

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили раскритиковал отношение Евросоюза (ЕС) к официальному Тбилиси.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили раскритиковал отношение Евросоюза (ЕС) к официальному Тбилиси.

Как сообщает местное бюро Report, спикер поделился об этом на своей странице в соцсети.

Папуашвили заявил, что когда-то европейские структуры, особенно Брюссель, пытались добиться освобождения экс-президента Михаила Саакашвили, ссылаясь на утверждения о том, что он якобы "страдает от деменции":

"Если кто-то ищет немного справедливости в претензиях Брюсселя к Грузии, не следует забывать, что именно Брюссель "обнаружил" деменцию у Саакашвили и защищал его демаршами до тех пор, пока Страсбургский суд не поставил точку в этом вопросе. Примерно два года продолжались нападки из Брюсселя на суды Грузии, Министерство юстиции, парламент и в целом на государство. В тот период некоторые НПО, финансируемые из Брюсселя, распространяли фальшивые медицинские отчеты, проводя кампанию "правительство хочет убить Саакашвили по заказу России". После решения Европейского суда по правам человека (Страсбург) по делу Саакашвили ни один европейский чиновник не извинился за эти обвинения в адрес Грузии. Саакашвили стал первым в мире пациентом, излечившимся от деменции, а слышали ли вы извинения от Брюсселя или его посла? Нет! Был ли кто-то, кто выразил сожаление за распространенную клевету? Опять же, нет!"

В конце своего высказывания Папуашвили добавил: "В итоге, те ложные обвинения Брюсселя заложили основу для лжи, распространяемой сегодня".