Папоян: В России могут продлить срок пребывания армянских водителей до 180 дней

Россия может продлить с 90 до 180 дней срок пребывания на своей территории армянских водителей.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил на заседании парламента Армении министр экономики Геворк Папоян, комментируя демонстрации протеста водителей-дальнобойщиков, перекрывших все три трассы, ведущие из Армении в Грузию (у КПП Бавра, Баграташен и Гогаван).

По его словам, переговоры с российскими коллегами начались сразу после того, как было введено ограничение в 90 дней (которое распространяется на водителей из всех стран ЕАЭС). Армянская сторона высказала опасения, что такой срок недостаточен, учитывая хотя бы то, что из-за очередей на грузино-российской границе (КПП Верхний Ларс) водители могут простаивать по нескольку дней, после чего им еще нужно доставить груз и вернуться. Армянская сторона официально обратилась с просьбой изменить срок пребывания с 90 на 180 дней.

Он также отметил, что указанный вопрос будет обсуждаться 24 октября на заседании Евразийской экономической комиссии (исполнительного органа ЕАЭС).