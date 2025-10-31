Папоян: Германия выделит Армении чуть выше 150 млн евро
В регионе
- 31 октября, 2025
- 16:46
Правительство Германии выделит Армении 152 млн евро в качестве поддержки.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил министр экономики Армении Геворг Папоян по итогам германо-армянской межправительственной комиссии в Берлине.
По его словам, из этой суммы 18 млн евро - это безвозвратные грантовые средства, а 134 млн - кредитные средства "с очень низкой процентной ставкой, чуть выше 0".
Министр сообщил, что все эти средства будут направлены на развитие малого и среднего бизнеса в Армении, возобновляемой энергетики и систем водоснабжения, а также решение многих важных задач армянской экономики.
