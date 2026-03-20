Сурен Папикян: Победа оппозиции на выборах в Армении может привести к войне

Министр обороны Армении Сурен Папикян заявил, что победа оппозиции на предстоящих 7 июня парламентских выборах может привести к войне из-за ее воинственной риторики.

Как сообщает Report со ссылкой на "Арменпресс", об этом он сказал журналистам, комментируя заявление премьер-министра Никола Пашиняна о возможной эскалации в случае прихода оппозиционных сил к власти.

По словам главы Минобороны, речь идет не о закрытых данных, а о публичных заявлениях самих оппозиционных политиков.

"Разве это не очевидно? Заявления основной части оппозиции касаются наличия территориальных претензий к соседним странам, а это напрямую предполагает войну", - отметил Папикян.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, какие силы продолжают продвигать так называемое "карабахское движение", министр заявил, что речь идет практически обо всех оппозиционных группах.

"Очевидно, что их воинственная позиция приведет к войне", - подчеркнул он.