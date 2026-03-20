    Сурен Папикян: Победа оппозиции на выборах в Армении может привести к войне

    • 20 марта, 2026
    • 14:30
    Сурен Папикян: Победа оппозиции на выборах в Армении может привести к войне

    Министр обороны Армении Сурен Папикян заявил, что победа оппозиции на предстоящих 7 июня парламентских выборах может привести к войне из-за ее воинственной риторики.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Арменпресс", об этом он сказал журналистам, комментируя заявление премьер-министра Никола Пашиняна о возможной эскалации в случае прихода оппозиционных сил к власти.

    По словам главы Минобороны, речь идет не о закрытых данных, а о публичных заявлениях самих оппозиционных политиков.

    "Разве это не очевидно? Заявления основной части оппозиции касаются наличия территориальных претензий к соседним странам, а это напрямую предполагает войну", - отметил Папикян.

    Отвечая на уточняющий вопрос о том, какие силы продолжают продвигать так называемое "карабахское движение", министр заявил, что речь идет практически обо всех оппозиционных группах.

    "Очевидно, что их воинственная позиция приведет к войне", - подчеркнул он.

    Сурен Папикян Парламентские выборы в Армении в июне 2026 года Министерство обороны Армении Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Papikyan: Ermənistanda keçiriləcək seçkilərdə müxalifətin qələbəsi müharibəyə gətirib çıxara bilər
    15:14

    Азербайджан увеличил прямые инвестиции в турецкую экономику почти на 39%

    Финансы
    15:14

    КСИР заявил об уничтожении трех истребителей ВВС Кувейта на базе Али-эс-Салем

    Другие страны
    15:06
    Фото

    Жители Баку отмечают праздник Новруз - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Внутренняя политика
    15:03

    Италия ведет переговоры с Азербайджаном из-за перебоев поставок СПГ

    Другие страны
    15:01

    Иран повторно атаковал израильские топливозаправщики в аэропорту Бен-Гурион

    Другие страны
    14:58
    Фото

    В Шуше отметили Новруз яркими торжествами

    Социальная защита
    14:53

    МИД России выразил протест послу Израиля

    Другие страны
    14:42

    СМИ: Командующий ВКС КСИР Курейши убит при ударах по Исфахану

    Другие страны
    14:36

    Барро завтра отправится в Израиль на переговоры с Сааром

    Другие страны
