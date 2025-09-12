Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Папикян обсудил с послами НАТО реформы в армянской армии

    В регионе
    • 12 сентября, 2025
    • 13:29
    Папикян обсудил с послами НАТО реформы в армянской армии

    Министр обороны Армении Сурен Папикян и послы ряда стран, аккредитованных при НАТО обсудили перспективы развития сотрудничества.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития партнерства Армения–НАТО, вопросы трансформации вооруженных сил и проводимые оборонные реформы, а также вопросы региональной и международной безопасности.

    Отметим, что ранее с послами стран НАТО встречались премьер Армении Никол Пашинян и президент страны Ваагн Хачатурян.

