İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Papikyan NATO səfirləri ilə Ermənistan ordusunda islahatları müzakirə edib

    Region
    • 12 sentyabr, 2025
    • 14:02
    Papikyan NATO səfirləri ilə Ermənistan ordusunda islahatları müzakirə edib

    Ermənistanın müdafiə naziri Suren Papikyan və NATO-da akkreditə olunmuş bir sıra ölkələrin səfirləri əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri yazıb.

    Tərəflər Ermənistan-NATO tərəfdaşlığının mövcud vəziyyətini və inkişaf perspektivlərini, müdafiə sahəsində aparılan islahatları, silahlı qüvvələrin transformasiyası, eləcə də regional və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə ediblər.

    Ermənistan NATO Səfirlər
    Папикян обсудил с послами НАТО реформы в армянской армии

    Son xəbərlər

    14:13

    Bu il Azərbaycanda karbamid istehsalı 3 %-ə yaxın artıb

    Energetika
    14:12

    Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri Kiyevdədir

    Digər ölkələr
    14:10
    Foto

    Qubada Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi dəfn olunub - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    14:08
    Foto

    Yalçın Rəfiyev Praqada iqlim forumunda iştirak edib

    Xarici siyasət
    14:08

    İlk köç karvanı Badara kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    14:06

    Xəzərin səviyyəsinin azalmasının qarşısını almaq üçün görüləcək işlər açıqlanıb - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    14:02

    Papikyan NATO səfirləri ilə Ermənistan ordusunda islahatları müzakirə edib

    Region
    14:01

    Dördqat SSRİ çempionu yanaraq ölüb

    Fərdi
    13:56

    "Moody's" Orta Dəhlizin potensialının üzə çıxarılması üçün beş əsas vəzifəni açıqlayıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti