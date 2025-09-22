Папикян: Минобороны Армении получает консультации от США, Франции и Греции

Минобороны Армении получает специализированные консультации от США, Франции и Греции. Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал глава Минобороны Сурен Папикян в ходе семинара Роуз-Рот Парламентской Ассамблеи НАТО. "Сегодня Министерство обороны на постоянной основе получает специализированную профессиональную консультационную помощь от США и Франции. По ряду направлений комплексную помощь нам оказывает Греция", - сказал он. На данном этапе усилия, по его словам, сконцентрированы на разработке стратегических документов новой модели и с новыми критериями, развитии образовательных и учебно-тренировочных возможностей. Он отметил, что Армения также работает над оснащением армии современным оружием и техникой. Это стало возможно в связи с политикой властей по диверсификации рынков приобретения оружия.