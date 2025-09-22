Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    В регионе
    • 22 сентября, 2025
    • 11:24
    Папикян: Минобороны Армении получает консультации от США, Франции и Греции

    Минобороны Армении получает специализированные консультации от США, Франции и Греции. Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал глава Минобороны Сурен Папикян в ходе семинара Роуз-Рот Парламентской Ассамблеи НАТО. "Сегодня Министерство обороны на постоянной основе получает специализированную профессиональную консультационную помощь от США и Франции. По ряду направлений комплексную помощь нам оказывает Греция", - сказал он. На данном этапе усилия, по его словам, сконцентрированы на разработке стратегических документов новой модели и с новыми критериями, развитии образовательных и учебно-тренировочных возможностей. Он отметил, что Армения также работает над оснащением армии современным оружием и техникой. Это стало возможно в связи с политикой властей по диверсификации рынков приобретения оружия.

    Армения Минобороны Сурен Папикян военная консультация США Франция Греция
    Ermənistan müdafiə naziri: ABŞ, Fransa və Yunanıstandan məsləhətlər alırıq

