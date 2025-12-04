Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Папикян: Цель сокращения срока военной службы - повышение эффективности армии

    В регионе
    • 04 декабря, 2025
    • 12:08
    Папикян: Цель сокращения срока военной службы - повышение эффективности армии

    Сокращение срока военной службы в Армении до 18 месяцев преследует одну цель - сделать армянскую армию более профессиональной.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил в парламенте министр обороны Сурен Папикян.

    По его словам, в основе данного решения лежит стремление повысить эффективность работы армии.

    Министр отказался назвать конкретные цифры, отметив, что он уже озвучивал их ранее.

    Напоминаем, что в Армении срок обязательной военной службы рядового состава сократится с 24 до 18 месяцев. Решение будет распространено на граждан, призванных на срочную службу после 1 января 2026 года.

    Согласно проекту решения правительства о проведении зимнего призыва 2025 года, основной процесс комплектования военнослужащими в рамках зимнего призыва начнется 7 января 2026 года. С этого момента граждане, призванные зимой 2025 года, будут проходить военную службу в течение 18 месяцев.

    Сокращение срока службы не будет распространяться на лиц, которые будут проходить срочную военную службу с 1 января 2026 года.

