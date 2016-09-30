Папа Римский сегодня начинает свой трехдневный визит в Грузию и Азербайджан

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Папа Римский Франциск сегодня начинает свой трехдневный визит в Грузию и Азербайджан. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Ватикана, в ходе визита понтифик проведет встречи с политическими и религиозными лидерами обеих стран.

Сегодня днем папа Римский прибудет в Тбилиси. После официальной церемонии приветствия в аэропорту Папа отправится в Президентский дворец, где встретится с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили. После встречи во дворе Президентского дворца Папа и президент обратятся с приветствием к представителям властей, гражданского общества и дипломатического корпуса.

1 октября, на стадионе им. Михаила Месхи Папа совершит Святую Мессу. После Литургии Святейший Отец встретится с грузинскими католическими священниками и служителями церкви.

Утром 2-ого октября понтифик прибудет из Тбилиси в Баку. Визит в Азербайджан начнется с папской мессы в столичном храме Непорочного зачатия пресвятой Девы Марии. Затем запланированы встречи понтифика с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, посещение Аллеи шехидов, а также встречи с руководством Управления мусульман Кавказа, представителями Русской православной церкви и еврейской общины.

Вечером того же дня Франциск возвратится в Ватикан.