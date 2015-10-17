​Памятник Евгению Леонову в Москве распилили на куски

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Злоумышленники, укравшие накануне памятник актеру Евгению Леонову в образе Доцента, сдали скульптуру в пункт приема цветных металлов, однако успели распилить ее. Полицейские приобщили куски памятника к делу, сообщает Report со ссылкой на РБК.

Сотрудники полиции нашли украденный ранее памятник актеру Евгению Леонову в роли Доцента, сообщил руководитель пресс-службы столичного главка полиции Андрей Галиакберов.

"Сотрудники УВД по Западному округу столицы в ходе проведения оперативных мероприятий с подозреваемыми в краже установили пункт приема цветных металлов, в который была сдана бронзовая скульптура актера Евгения Леонова в роли персонажа из кинокомедии "Джентльмены удачи". К сожалению, сотрудники полиции обнаружили памятник уже в разрезанном виде", - цитирует Галиакберова Интерфакс.

Он уточнил, что все куски бронзовой скульптуры изъяты в качестве вещественных доказательств.

Сообщения о краже памятника Леонову на Мосфильмовской улице поступили в пятницу, 16 октября. Полиция возбудила уголовное дело по статье о краже, на место происшествия выехали эксперты и кинологи.

Видео кражи опубликовал телеканал РЕН-ТВ. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как двое мужчин заносят скульптуру в белую "Газель" и уезжают. Номер автомобиля и лица похитителей на ролике не видны. По словам представителя МВД, стоимость памятника составляет 160 тыс. руб.

Накануне в Москве задержали пятерых подозреваемых в краже скульптурной композиции. В понедельник суд решит вопрос о мере пресечения задержанным.