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    Пакистана признал FETO террористической организацией

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Верховный суд Пакистана признал FETO террористической организацией. 

    Как сообщает Report со ссылкой на THMhaber, решение суда и распоряжение внести соответствующие изменения в контртеррористическую доктрину направлены в МВД. 

    В соответствии с вердиктом, все школы, относящиеся к движению Гюлена в Пакистане, будут переданы в ведение турецкого государственного "Фонда Маариф". 

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