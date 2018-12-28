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Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Верховный суд Пакистана признал FETO террористической организацией.
Как сообщает Report со ссылкой на THMhaber, решение суда и распоряжение внести соответствующие изменения в контртеррористическую доктрину направлены в МВД.
В соответствии с вердиктом, все школы, относящиеся к движению Гюлена в Пакистане, будут переданы в ведение турецкого государственного "Фонда Маариф".
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости