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Пакистан поставит Украине 159 контейнеров с боеприпасами

Пакистан поставит Украине 159 контейнеров с боеприпасами Пакистан поставит Украине 159 контейнеров с боеприпасами, в том числе с боеприпасами и взрывчаткой.
В регионе
11 января 2023 г. 09:35
Пакистан поставит Украине 159 контейнеров с боеприпасами

Пакистан поставит Украине 159 контейнеров с боеприпасами, в том числе с боеприпасами и взрывчаткой.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Economic Times.

"Пакистанская судоходная и брокерская фирма Project Shipping планирует во второй половине января отправить 159 контейнеров с боеприпасами, предназначенными для Украины, из порта Карачи в порт Гданьск в Польше", - сообщили источники.

По словам источников, судно BBC Vesuvius доставит 155-мм снаряды, метательные заряды M4A2, капсюли M82 и взрыватели PDM.

Издание отмечает, что взамен Украина может помочь Пакистану в модернизации парка военно-транспортных вертолетов Ми-17. Украина является давним партнером Пакистана в области военного сотрудничества - в том числе, с 1991 года в эту страну были поставлены более 300 танков Т-80УД и организован ремонт боевой техники.

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Версия на азербайджанском языке Pakistan Ukraynaya döyüş sursatları tədarük edəcək

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