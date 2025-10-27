Пакистан и Иран обсудят вопросы безопасности и сотрудничества
В регионе
- 27 октября, 2025
- 14:08
Пакистан и Иран проведут переговоры по вопросам безопасности и развития сотрудничества.
Как передает Report со ссылкой на Mehr, об этом сообщил посол Пакистана в Тегеране Мухаммад Мудассир Типу.
По его словам, министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви намерен завтра посетить Иран.
Он отметил, что целью визита является укрепление двустороннего сотрудничества между двумя соседними странами. Также ожидается, что в ходе переговоров стороны обсудят вопросы безопасности на границе, совместные меры по борьбе с терроризмом, а также перспективы регионального развития.
