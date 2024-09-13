Оверчук: Товарооборот Армении и России в этом году может составить 16 млрд долларов

Товарооборот между Арменией и Россией в 2024 году может составить от 14 до 16 млрд долларов, что в шесть раз выше аналогичного показателя за 2020 год (2,3 млрд долларов).

Товарооборот между Арменией и Россией в 2024 году может составить от 14 до 16 млрд долларов, что в шесть раз выше аналогичного показателя за 2020 год (2,3 млрд долларов).

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил замглавы правительства России Алексей Оверчук на встрече с сопредседателями межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Арменией с участием вице-премьера Мгера Григоряна в Ереване.

"Цифры и факты говорят лучше громких слов. В 2023 году взаимная торговля России и Армении выросла на 55,8% - до 7,4 млрд долларов. В этом году рост ускорился. Только за первое полугодие этого года товарооборот между нашими странами составил 8,4 млрд долларов", - сказал он.

Стороны обсудили текущие вопросы реализации совместных проектов в сферах промышленности, энергетики, транспорта и логистики, финансов и инвестиций.

По итогам встречи была достигнута договоренность о том, чтобы провести очередное заседание комиссии в России в ближайшее время.