О нас

Оверчук: Товарооборот Армении и России в этом году может составить 16 млрд долларов

Оверчук: Товарооборот Армении и России в этом году может составить 16 млрд долларов Товарооборот между Арменией и Россией в 2024 году может составить от 14 до 16 млрд долларов, что в шесть раз выше аналогичного показателя за 2020 год (2,3 млрд долларов).
В регионе
13 сентября 2024 г. 19:58
Оверчук: Товарооборот Армении и России в этом году может составить 16 млрд долларов

Товарооборот между Арменией и Россией в 2024 году может составить от 14 до 16 млрд долларов, что в шесть раз выше аналогичного показателя за 2020 год (2,3 млрд долларов).

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил замглавы правительства России Алексей Оверчук на встрече с сопредседателями межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Арменией с участием вице-премьера Мгера Григоряна в Ереване.

"Цифры и факты говорят лучше громких слов. В 2023 году взаимная торговля России и Армении выросла на 55,8% - до 7,4 млрд долларов. В этом году рост ускорился. Только за первое полугодие этого года товарооборот между нашими странами составил 8,4 млрд долларов", - сказал он.

Стороны обсудили текущие вопросы реализации совместных проектов в сферах промышленности, энергетики, транспорта и логистики, финансов и инвестиций.

По итогам встречи была достигнута договоренность о том, чтобы провести очередное заседание комиссии в России в ближайшее время.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Иран опроверг сообщения о захвате двух иранцев в ходе рейда израильских военных в Сирии
Иран опроверг сообщения о захвате двух иранцев в ходе рейда израильских военных в Сирии
13 сентября 2024 г. 19:49
Постпред России при ООН: Запад уже решил позволить Украине бить вглубь РФ
Постпред России при ООН: Запад уже решил позволить Украине бить вглубь РФ
13 сентября 2024 г. 19:41
Глава МИД: Киев предложил партнерам закупать для ВСУ оружие местного производства
Глава МИД: Киев предложил партнерам закупать для ВСУ оружие местного производства
13 сентября 2024 г. 19:31
Зеленский: На следующий саммит мира в ноябре будет приглашена Россия
Зеленский: На следующий саммит мира в ноябре будет приглашена Россия
13 сентября 2024 г. 19:07
СМИ: Министр иностранных дел Франции посетит Армению
СМИ: Министр иностранных дел Франции посетит Армению
13 сентября 2024 г. 18:37
Зеленский анонсировал встречу с Байденом в течение сентября
Зеленский анонсировал встречу с Байденом в течение сентября
13 сентября 2024 г. 18:03
Эрдоган призвал молодежь к бдительности
Эрдоган призвал молодежь к бдительности
13 сентября 2024 г. 16:35
Нидерланды передали Украине радар для Patriot
Нидерланды передали Украине радар для Patriot
13 сентября 2024 г. 16:16
В Турции по делу об убийстве ребенка арестовали 10 человек
В Турции по делу об убийстве ребенка арестовали 10 человек
13 сентября 2024 г. 15:48
Секретарь Совбеза Армении обсудил с главой МИД Японии процессы на Южном Кавказе
Секретарь Совбеза Армении обсудил с главой МИД Японии процессы на Южном Кавказе
13 сентября 2024 г. 15:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi