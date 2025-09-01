Оверчук: Россия намерена работать с Азербайджаном для улучшения экономического сотрудничества

Россия и Азербайджан намерены работать для улучшения экономического взаимодействия.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом журналистам заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"Мы проводили межправкомиссию, и в области экономики, мы с двух сторон отметили, что у нас сотрудничество развивается. И то сотрудничество, которое есть между Россией и Азербайджаном, оно является очень важным для двух наших стран. И мы работаем над тем, чтобы эти отношения улучшались", - сказал он.

Отметим, что последнее заседание МПК Азербайджан-Россия прошло 22 августа 2025 года в Астрахани.