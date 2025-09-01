    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган

    Оверчук: Россия намерена работать с Азербайджаном для улучшения экономического сотрудничества

    В регионе
    • 01 сентября, 2025
    • 12:45
    Оверчук: Россия намерена работать с Азербайджаном для улучшения экономического сотрудничества

    Россия и Азербайджан намерены работать для улучшения экономического взаимодействия.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом журналистам заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

    "Мы проводили межправкомиссию, и в области экономики, мы с двух сторон отметили, что у нас сотрудничество развивается. И то сотрудничество, которое есть между Россией и Азербайджаном, оно является очень важным для двух наших стран. И мы работаем над тем, чтобы эти отношения улучшались", - сказал он.

    Отметим, что последнее заседание МПК Азербайджан-Россия прошло 22 августа 2025 года в Астрахани. 

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Rusiya Baş nazirinin müavini: Azərbaycanla münasibətlərin yaxşılaşdırılması üçün işləyirik
    Английская версия Английская версия
    Alexey Overchuk: Russia and Azerbaijan aim to boost economic cooperation

    Лента новостей