Оверчук: Группа коммуникаций на Южном Кавказе работает в двустороннем формате

Трехсторонняя рабочая группа (РФ, Азербайджан, Армения) по разблокированию коммуникаций на Южном Кавказе сформулировала все решения, сейчас стороны поддерживают контакт в двустороннем формате.

Как передает Report, об этом заявил ТАСС вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Группа не собиралась с начала июля 2023 года, хотя мы поддерживаем контакт на двустороннем уровне. И обмениваемся мнениями о том, что происходит. Все-таки сопредседатели трехсторонней рабочей группы - это еще и мои коллеги по межправкомиссиям, и мы много общаемся", - сказал вице-премьер, отвечая на вопрос о судьбе группы.

"Группа работала скрупулезно, влезая в мельчайшие детали, рассматривая самые различные аспекты деблокирования на Южном Кавказе, - продолжил Оверчук. - Мы рассмотрели все с самых разных сторон. В принципе, все решения в рамках трехсторонней рабочей группы были сформулированы, и, по крайней мере, понятно, что необходимо делать и как".

Лидеры РФ, Азербайджана и Армении 11 января 2021 года договорились о создании рабочей группы на уровне вице-премьеров трех стран, которая сконцентрируется на налаживании транспортных и экономических связей в регионе.