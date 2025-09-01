Оверчук: Армения должна взвесить все факторы перед принятием решения о выборе между ЕАЭС и ЕС
В регионе
- 01 сентября, 2025
- 14:38
Армения при принятии решения о выходе из состава Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с тем, чтобы получить членство Европейского союза (ЕС), должна взвесить все факторы.
Как сообщает Report, об этом журналистам заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"Недавно Никол Воваевич Пашинян сказал, что одновременно быть членом ЕАЭС и ЕС невозможно. И если когда-либо такое решение будет приниматься, то я уверен, будут взвешиваться самые различные факторы, влияющие на принятие решений в ту или иную сторону", - сказал Оверчук.
Напомним, что на прошлой неделе премьер Армении заявил, что Ереван понимает невозможность одновременного членства в ЕАЭС и ЕС. "Когда настанет момент неизбежности выбора, мы примем соответствующее решение", - сказал он.
