Оверчук: Армения должна взвесить все факторы перед принятием решения о выборе между ЕАЭС и ЕС

Армения при принятии решения о выходе из состава Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с тем, чтобы получить членство Европейского союза (ЕС), должна взвесить все факторы.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"Недавно Никол Воваевич Пашинян сказал, что одновременно быть членом ЕАЭС и ЕС невозможно. И если когда-либо такое решение будет приниматься, то я уверен, будут взвешиваться самые различные факторы, влияющие на принятие решений в ту или иную сторону", - сказал Оверчук.

Напомним, что на прошлой неделе премьер Армении заявил, что Ереван понимает невозможность одновременного членства в ЕАЭС и ЕС. "Когда настанет момент неизбежности выбора, мы примем соответствующее решение", - сказал он.