Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Отозваны послы Турции в 17-ти странах.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, решение по этому поводу опубликовано в издании "Resmi Gazete".

Часть освобожденных от занимаемых должностей дипломатов взята в распоряжение министерства иностранных дел.

Среди отозванных есть также посол Турции в Грузии Зеки Левент Гюмрюкчу. Он назначен на должность посла страны в Бельгии.

Отозван также посол Турции в Бельгии Мехмет Хакан Олджай, которого назначили на новую должность в министерстве иностранных дел.

В целом официальная Анкара назначила новых послов в 21 страну.