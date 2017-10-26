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    Отозваны послы Турции в 17-ти странах

    Часть освобожденных от занимаемых должностей дипломатов взята в распоряжение министерства иностранных дел

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Отозваны послы Турции в 17-ти странах.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, решение по этому поводу опубликовано в издании "Resmi Gazete".

    Часть освобожденных от занимаемых должностей дипломатов взята в распоряжение министерства иностранных дел.

    Среди отозванных есть также посол Турции в Грузии Зеки Левент Гюмрюкчу. Он назначен на должность посла страны в Бельгии.

    Отозван также посол Турции в Бельгии Мехмет Хакан Олджай, которого назначили на новую должность в министерстве иностранных дел.

    В целом официальная Анкара назначила новых послов в 21 страну. 

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