Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Отозваны послы Турции в 17-ти странах.
Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, решение по этому поводу опубликовано в издании "Resmi Gazete".
Часть освобожденных от занимаемых должностей дипломатов взята в распоряжение министерства иностранных дел.
Среди отозванных есть также посол Турции в Грузии Зеки Левент Гюмрюкчу. Он назначен на должность посла страны в Бельгии.
Отозван также посол Турции в Бельгии Мехмет Хакан Олджай, которого назначили на новую должность в министерстве иностранных дел.
В целом официальная Анкара назначила новых послов в 21 страну.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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