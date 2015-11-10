В Турции отметили 77-летнюю годовщину смерти Мустафы Кемаля Ататюрка

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ В мавзолее основоположника Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка "Аныткабыр" прошла государственная церемония, посвященная 77-летней годовщине со дня его смерти.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", на мероприятии присутствовали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, председатель Великого национального собрания Исмет Йылмаз, премьер-министр Ахмед Давудоглу, начальник Генштаба Вооруженных сил Хулуси Акар, председатель Республиканской народной партии Кямал Кылыдждароглу, председатель Партии националистического движения Довлет Бахчели, официальные лица, военнослужащие, представители политических партий.

В книге памяти в "Аныткабыр" президент Т.Эрдоган оставил следующую запись: "Дорогой Ататюрк, главнокомандующий нашей освободительной борьбы и основоположник нашей республики. Мы с глубоким уважением чтим Вашу память в 77-ую годовщину смерти. Как и было объявлено в 92-ую годовщину республики, мы изо всех сил стараемся осуществить поставленную цель о выводе Турции на уровень "современной цивилизации". Несмотря на наличие внутренних и внешних врагов, в 100-летие республики, в 2023 году мы достигнем целей и этим выполним Ваше завещание".