 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Открывший огонь по полицейским в Москве скончался в больнице - ВИДЕО

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Стрелявший в центре Москвы в полицейских и раненный ответным огнем скончался в больнице этой ночью, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    Накануне вечером мужчина в центре Москвы открыл стрельбу по двум полицейским. Он ранил одного полицейского, но был ранен ответным огнем и обезоружен.

    Злоумышленник был госпитализирован, пострадавшему полицейскому оказана медпомощь.

    Источник в правоохранительных органах сообщил, что нападавшим был 31-летний уроженец Кабардино-Балкарии.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi