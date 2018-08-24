Открывший огонь по полицейским в Москве скончался в больнице - ВИДЕО

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Стрелявший в центре Москвы в полицейских и раненный ответным огнем скончался в больнице этой ночью, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Накануне вечером мужчина в центре Москвы открыл стрельбу по двум полицейским. Он ранил одного полицейского, но был ранен ответным огнем и обезоружен.

Злоумышленник был госпитализирован, пострадавшему полицейскому оказана медпомощь.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что нападавшим был 31-летний уроженец Кабардино-Балкарии.