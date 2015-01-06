Освобожден взятый в заложники военнослужащий турецкой армии

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ В результате проведенной Национальной разведывательной организацией (Milli İstihbarat Təşkilatı) операции был освобожден взятый в заложники прапорщик Вооруженных сил Турции Озгюр Орсун.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом написал на своей странице в Twitter премьер-министр Ахмед Давудоглу. "Мы вернули в страну нашего прапорщика, который был взят в заложники при исполнении долга во время пресечения контрабанды на границе с Сирией. В результате успешной операции MİT он вернулся домой. Я поздравляю наш народ с этим".

Напомним, что прапорщик Озгюр Орсун был взят в заложники 1 января на границе с Сирией в Килисе во время выполнения операции по пресечению контрабанды. Предполагается, что он был взят в заложники боевиками ИГИЛ. На данный момент официальных сведений об этом нет.