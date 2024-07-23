Осужденный за убийство экс-министр Казахстана отправлен в колонию

Бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, приговоренный к 24 годам лишения свободы за убийство гражданской супруги, этапирован в колонию.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба комитета уголовно-исполнительной системы МВД республики.
"Данный осужденный этапирован в учреждение максимальной безопасности согласно приговору суда", - говорится в сообщении.
"Данный осужденный этапирован в учреждение максимальной безопасности согласно приговору суда", - говорится в сообщении.
Напомним, 13 мая в Астане завершился процесс по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева суд признал виновным в истязании и убийстве своей супруги. Его приговорили к 24 годам лишения свободы.
Его брат Бахытжан Байжанов был признан виновным в укрывательстве преступления и приговорен к четырем годам лишения свободы.