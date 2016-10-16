Останется ли на прежней должности супруга Сейрана Оганяна?

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/"Я не ставил требования об освобождении от советников бывшего министра Армена Мурадяна".

Как передает Report, oб этом заявил в беседе с корреспондентом Новости Армении –NEWS.am министр здравоохранения Армении Левон Алтунян.

После назначения Алтуняна на этот пост поползли слухи о том, что со своей должностью попрощается и Рузанна Хачатрян - супруга бывшего министра обороны Армении Сейрана Оганяна. Она являлась советником уже бывшего министра здравоохранения Армении Армена Мурадяна, однако в основном она занималась делами общественной организации «Армянская ассоциация военных врачей».

Как нам удалось узнать, после отставки Сейрана Оганяна с поста министра обороны Армении его супруга, Рузанна Хачатрян ушла в отпуск и, возможно, не вернется на ту же должность. Факт того, что Хачатрян сейчас в отпуске подтвердил в телефонной беседе с нами и сам министр. Он сказал о том, что после своего назначения видел супругу Сейрана Оганяна, однако вопрос ее снятия с должности не обсуждался. Министр не знает, вернется ли она или нет. «Насколько мне известно, она сейчас в отпуске, я не знаю ничего о ее планах», - сказал Алтунян.

На вопрос, собирается ли министр освободить Хачатрян с занимаемой должности, Алтунян ответил коротко: «У меня нет готовой кандидатуры на этот пост». На вопрос же не говорил ли он с Рузан Хачатрян на эту тему, министр сказал: «Пока нет».

По словам Алтуняна, его советники не могут заниматься другими делами и не приходить на работу.

Отметим, что у министра здравоохранения на данный момент 4 советника.