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    ​Основная версия гибели прокурора Астраханской области - неосторожное обращение с оружием

    Олег Дупак недавно был переназначен на должность на новый срок

    Баку. 23 Августа. REPORT.AZ/ Основная версия гибели прокурора Астраханской области - неосторожное обращение с оружием.

    Как передает Report, об этом сообщила ТАСС официальный представитель Генпрокуратуры Марина Гриднева.

    "Вчера (22 августа) трагически погиб наш коллега, прокурор Астраханской области Олег Дупак. Основная версия, которая в числе других проверяется в ходе доследственной проверки, - это неосторожное обращение с оружием", - сказала Гриднева.

    "Олег Владимирович был настоящим профессионалом, неоднократно поощрялся руководством, его уважал коллектив, недавно он был переназначен на должность на новый срок", - сообщила Гриднева.

    У Олега Дупака остались двое маленьких детей.

    В генпрокуратуре выразили соболезнования родным и близким Олега Дупака. 

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