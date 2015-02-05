Осканян: Единственный выход - смена власти в Армении

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Армения вступила в 2015 год с нерешенными и углубляющимися проблемами. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил депутат от партии "Процветающая Армения", бывший министр иностранных дел Армении Вардан Осканян.

Депутат подчеркнул, что власти пустили процесс правления государством на самотек, о чем можно судить исходя из ситуации последних семи лет: "Власти Армении не пытаются что-либо изменить в стране, так как не желают нанести ущерб своим интересам".

Затронув тему внешней политики, экс-глава МИД Армении заявил, что карабахский вопрос еще никогда не был в такой тупиковой ситуации, как сейчас. "Программы с соседним Ираном остаются на бумаге. Мы потеряли уважение России и доверие Запада. Единственный выход - смена власти. Терпение народа иссякло", - заявил Вардан Осканян.