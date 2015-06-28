 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Организаторы протестов в Ереване заявили, что митинг продолжится

    По их словам, правительство пытается решить проблему за счет принадлежащего народу бюджета

    Баку. 28 Июня. REPORT.AZ/ Член координационной группы «Нет грабежу» Вагинак Шушанян заявил о продолжении демонстрации в Ереване до окончательной отмены тарифов.

    Как передает Report со ссылкой на «Новости-Армения», после заявления президента Армении о том, что правительство страны возьмет на себя бремя, связанное с повышением тарифов на электроэнергию, организаторы демонстрации вышли к митингующим и заявили, что им хотят «подложить под голову мягкую подушку».

    По их словам, правительство пытается решить проблему за счет принадлежащего народу бюджета и митинг должен продолжаться.

    Начальник полиции Армении сказал, что надеется на то, что все происходящее будет оставаться в рамках закона.

    Ранее сообщалось, что президент Армении заявил, что правительство возьмет на себя «груз повышения тарифов».

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi