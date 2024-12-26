О нас

Ордабаев: Еще один черный ящик нашли на месте крушения самолета

Ордабаев: Еще один черный ящик нашли на месте крушения самолета На месте крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" вблиз Актау найден еще один черный ящик.
В регионе
26 декабря 2024 г. 19:10
Ордабаев: Еще один черный ящик нашли на месте крушения самолета

На месте крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" вблиз Актау найден еще один черный ящик.

Как сообщает Report, об этом сказал транспортный прокурор Мангистауской области Абылайбек Ордабаев на брифинге в Астане, проводимом в связи с авиакатастрофой самолета AZAL в Казахстане.

"Обнаружены два бортовых самописца, которые будут переданы управлению по расследованию авиапроисшествий. И впоследствии будут просмотрены", - отметил Ордабаев.

Он также рассказал о проведенной на месте крушения самолета работе. "Распоряжением генпрокурора создана межведомственная следственная группа из вошли наиболее опытные сторонники полиции и прокуратуры, всего 52 сотрудника. Проведены следственные и оперативные действия, допросы пострадавших и работников наземной службы, устанавливаем всех очевидцев данного происшествия. Извлечены записи переговоров по радиостанции между экипажем и диспетчерами. На стадии завершения осмотр места происшествия - более 4 тыс кв. м. Силами полиции обеспечена охрана территории. Также работаем в тесном взаимодействии с представителями Азербайджане и РФ", - разъяснил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Летевший из Баку в Грозный самолет AZAL упал в Актау
ВидеоЛетевший из Баку в Грозный самолет AZAL упал в Актау
25 декабря 2024 г. 11:11
В России нашли пропавший несколько дней назад самолет Ан-2
ФотоВ России нашли пропавший несколько дней назад самолет Ан-2
22 декабря 2024 г. 06:48
Минтранспорта РК: На борту потерпевшего крушение самолета AZAL находилось 37 граждан Азербайджана
ВидеоМинтранспорта РК: На борту потерпевшего крушение самолета AZAL находилось 37 граждан Азербайджана
25 декабря 2024 г. 12:01
В результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
ВидеоВ результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
25 декабря 2024 г. 11:42
В Московском регионе за сутки совершили более 10 поджогов и взрывов
В Московском регионе за сутки совершили более 10 поджогов и взрывов
22 декабря 2024 г. 04:50
Обнародован список пострадавших в авиакатастрофе под Актау
Обнародован список пострадавших в авиакатастрофе под Актау
25 декабря 2024 г. 16:03
МЧС Казахстана: На борту потерпевшего крушение в Актау самолета находились 42 гражданина Азербайджана
МЧС Казахстана: На борту потерпевшего крушение в Актау самолета находились 42 гражданина Азербайджана
25 декабря 2024 г. 13:39
В Сураханском районе Баку новогоднюю гирлянду подключили к светофору
В Сураханском районе Баку новогоднюю гирлянду подключили к светофору
25 декабря 2024 г. 11:43
В Каспийском море произошло третье землетрясение за день
В Каспийском море произошло третье землетрясение за день
26 декабря 2024 г. 11:32
В Баку найдено тело 62-летнего гражданина Украины
В Баку найдено тело 62-летнего гражданина Украины
25 декабря 2024 г. 10:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi