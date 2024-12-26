Ордабаев: Еще один черный ящик нашли на месте крушения самолета

На месте крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" вблиз Актау найден еще один черный ящик.
Как сообщает Report, об этом сказал транспортный прокурор Мангистауской области Абылайбек Ордабаев на брифинге в Астане, проводимом в связи с авиакатастрофой самолета AZAL в Казахстане.
"Обнаружены два бортовых самописца, которые будут переданы управлению по расследованию авиапроисшествий. И впоследствии будут просмотрены", - отметил Ордабаев.
Он также рассказал о проведенной на месте крушения самолета работе. "Распоряжением генпрокурора создана межведомственная следственная группа из вошли наиболее опытные сторонники полиции и прокуратуры, всего 52 сотрудника. Проведены следственные и оперативные действия, допросы пострадавших и работников наземной службы, устанавливаем всех очевидцев данного происшествия. Извлечены записи переговоров по радиостанции между экипажем и диспетчерами. На стадии завершения осмотр места происшествия - более 4 тыс кв. м. Силами полиции обеспечена охрана территории. Также работаем в тесном взаимодействии с представителями Азербайджане и РФ", - разъяснил он.