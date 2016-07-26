Опубликована переписка совершивших попытку госпереворота в Турции в WhatsApp

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Международная группа расследований Bellingcat опубликовала переписку в WhatsApp мятежников, совершивших попытку госпереворота в Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, заговорщики в ходе попытки переворота в Турции 15-16 июля пользовались закрытой группой в WhatsApp для координации своих действий.

Исследователи из группы Bellingcat восстановили переписку по видео- и фотоисточникам. Ознакомится с полным исследованием Bellingcat можно здесь.

Автор статьи Кристиан Триберт, проанализировав переписку, пришел к выводам, что:

– в группе, одной из нескольких, состояли высокопоставленные военные чины турецких сухопутных войск, включая двух бригадных генералов и 11 полковников;

– группа в основном обсуждала вопросы координации переворота в городах Стамбул и Сакарья;

– один из членов группы передавал данные в Анкару – там, предположительно, на базе ВВС в Акинчи, находился штаб мятежников;

– как минимум три из пяти мятежных полков входили в состав турецкой части корпусов НАТО быстрого развертывания.

К утру, когда заговорщики понимают, что проиграли, открытая в WhatsApp группа была удалена: "Убегаем?" – спрашивает полковник, а майор ему в ответ: "Выбор за вами. Мы пока не решили, но покинули позиции. Я закрываю группу. Удалите сообщения, если хотите".