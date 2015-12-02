Опрос: Россияне выступают за налаживание отношений с Западом

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Три четверти россиян (75 процентов) считают, что России нужно налаживать отношения с США и другими западными странами.

Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центр", сообщает Report cо ссылкой на Интерфакс.

Не видят необходимости улучшать международные отношения 16 процентов опрошенных, 10 процентов затруднились с ответом.

В необходимости налаживания отношений с Украиной уверены 70 процентов россиян. Противоположной точки зрения придерживаются 20 процентов.

Более половины респондентов (54 процента) считают, что Россия в данный момент находится в международной изоляции. Не согласны с этим утверждением 39 процентов опрошенных.

В то же время 65 процентов россиян полагают, что Россия должна продолжать свою политику несмотря на западные санкции, а 27 процентов предлагают искать компромисс и идти на уступки, чтобы выйти из-под санкций.

Также в рамках опроса социологи выяснили, как россияне относятся к разным странам. О негативном восприятии США заявили 70 процентов, а о позитивном - 21 процент. К Евросоюзу плохо относятся 60 процентов граждан, а хорошо - 29 процентов, к Украине плохо относятся 63 процента, а хорошо - 27 процентов опрошенных.

Опрос "Левада-центра" проходил с 20 по 23 ноября. В нем приняли участие 1,6 тысячи человек в 48 регионах страны.