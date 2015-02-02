Опрос: резко увеличилось количество допускающих войну с Украиной россиян

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Согласно результатам опроса ВЦИОМ, опубликованным в газете "Ведомости", более половины опрошенных считают конфликт на Украине гражданской войной, 17% респондентов признают на территории Украины геноцид и террор, о вмешательстве Запада вспомнили лишь 3% россиян, 10% утверждают, что война в Украине уже идет.

Директор ВЦИОМа Валерий Федоров отметил, что люди продолжают описывать происходящее на Украине как гражданскую войну. Кроме того, резко возросло число тех, кто считает войну возможной.

"Надежды на минские соглашения улетучились, заморозить конфликт не получилось, вероятность войны увеличилась", - подчеркнул социолог.

Отмечается, что действия украинских силовиков вызывают кране негативный отклик у населения России. Вероятность войны является оценкой общего уровня негатива.

По мнению политолога Алексея Мухина, россиян подталкивает признание России агрессором и поощрения радикализма украинскими властями. Более того, мнение россиян о приближении войны связывают с продолжительностью конфликта, отмечает Report со ссылкой на издание Газета.Ru.