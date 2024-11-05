Опрос: Почти 60% жителей Армении высказали недовольство работой Пашиняна

Почти 60% граждан Армении не одобряют работу премьер-министра Никола Пашиняна.

Почти 60% граждан Армении не одобряют работу премьер-министра Никола Пашиняна.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного MPG/Gallup International Аssociation с 24 по 30 октября.

В опросе приняли участие 1 100 респондентов, из которых 14,1% заявили, что "однозначно довольны" работой премьера, 20,4% "скорее довольны", 16,1% "скорее не довольны", 41,5% - "однозначно не одобряют".

Больше половины граждан также негативно оценили работу президента, правительства и парламента. Деятельность парламента и президента получила негативную оценку у 43% и 39% респондентов соответственно, а полностью положительно - только у 8,6%.