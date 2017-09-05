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    Опрос: Около половины россиян выступает за прекращение российской операции в Сирии

    За продолжение военной операции выступили 30% опрошенных© Bbc.com

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Около половины россиян считают, что Россия должна прекратить военную операцию в Сирии.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра".

    В пользу завершения российской операции в Сирии высказались 49% респондентов, а за ее продолжение выступили 30%.

    Большинство россиян - 74% - сказали, что либо внимательно следят за ситуацией в арабской республике, либо знают о последних событиях. Еще 26% сказали, что не знают о том, что происходит в Сирии.

    Отвечая на вопрос о том, почему они считают, что вмешательство нужно прекратить, 40% опрошенных сказали, что боятся превращения Сирии в "новый Афганистан" для России. При этом 30% респондентов заявили, что считают такой сценарий маловероятным.

    Опрос проводили среди 1600 человек в 137 населенных пунктах. 

    Напомним, что Россия начала военную кампанию в Сирии осенью 2015 года.

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