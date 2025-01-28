Опрос: Граждане Турции отдают предпочтение Эрдогану на посту президента

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует в опросе общественного мнения о гипотетической кандидатуре на главный государственный пост в стране.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует в опросе общественного мнения о гипотетической кандидатуре на главный государственный пост в стране.

Как сообщает Report , исследование провела организация Asal Araştırma.

Респондентам задали открытый вопрос, "кого бы вы хотели видеть президентом, если бы выборы проходили в это воскресенье?".

Согласно результатам, 26% опрошенных назвали имя действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана. На втором месте Мансур Яваш с 17,3%, на третьем - Экрем Имамоглу с 14%. Далее в списке значатся Хакан Фидан (8,1%), Озгюр Озель (7,2%), Сельчук Байрактар (5,9%) и Кемаль Кылычдароглу (1,7%). Остальные кандидаты, включая Фатиха Эрбакана, Умита Оздага и других, набрали менее 2% голосов.

Около 11% респондентов заявили, что им трудно ответить или у них нет мнения по этому вопросу.

Опрос проводился в январе среди 1 800 человек.