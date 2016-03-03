Опрос: 74% граждан России готовы голосовать за Путина в 2018 году

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ 74% россиян готовы отдать свой голос за нынешнего президента России Владимира Путина на ближайших выборах. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, это показал опубликованный сегодня опрос ВЦИОМ.

Это максимальный уровень поддержки Путина за последние четыре года. В октябре 2012 года за него были готовы проголосовать всего 40% опрошенных.

В январе лишь 15% респондентов заявили, что не собираются поддержать Путина на выборах 2018 года, в 2012 году об этом заявили 39% опрошенных.