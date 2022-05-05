Определены пункты пропуска на государственной границе Азербайджана и Армении

Определены пункты пропуска на государственной границе Азербайджана и Армении

Внесены изменения в "Количество пунктов пропуска через государственную границу Азербайджанской Республики и перечень территорий их расположения".

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Внесены изменения в "Количество пунктов пропуска через государственную границу Азербайджанской Республики и перечень территорий их расположения". Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее решение. Согласно изменениям, между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения определены следующие пункты пропуска: Пункт пропуска Эйвазлы на государственной границе - Губадлинский район (село Эйвазлы); Пункт пропуска Газанчы на государственной границе - Зангиланский район (село Газанчы). Также определены пункты пропуска в Международном аэропорту Физули (Физулинский район, село Мирзаджамаллы) и в Международном аэропорту Загатала (Загатальский район, село Мухах). Подпишитесь на нашу страницу в Facebook