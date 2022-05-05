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Определены пункты пропуска на государственной границе Азербайджана и Армении

Определены пункты пропуска на государственной границе Азербайджана и Армении Внесены изменения в "Количество пунктов пропуска через государственную границу Азербайджанской Республики и перечень территорий их расположения".
В регионе
5 мая 2022 г. 19:05
Определены пункты пропуска на государственной границе Азербайджана и Армении

Внесены изменения в "Количество пунктов пропуска через государственную границу Азербайджанской Республики и перечень территорий их расположения".

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее решение.

Согласно изменениям, между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения определены следующие пункты пропуска:

Пункт пропуска Эйвазлы на государственной границе - Губадлинский район (село Эйвазлы);

Пункт пропуска Газанчы на государственной границе - Зангиланский район (село Газанчы).

Также определены пункты пропуска в Международном аэропорту Физули (Физулинский район, село Мирзаджамаллы) и в Международном аэропорту Загатала (Загатальский район, село Мухах).

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