Определены пункты пропуска на государственной границе Азербайджана и Армении

Внесены изменения в "Количество пунктов пропуска через государственную границу Азербайджанской Республики и перечень территорий их расположения".
Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее решение.
Согласно изменениям, между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения определены следующие пункты пропуска:
Пункт пропуска Эйвазлы на государственной границе - Губадлинский район (село Эйвазлы);
Пункт пропуска Газанчы на государственной границе - Зангиланский район (село Газанчы).
Также определены пункты пропуска в Международном аэропорту Физули (Физулинский район, село Мирзаджамаллы) и в Международном аэропорту Загатала (Загатальский район, село Мухах).