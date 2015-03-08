"Определение статуса Каспия будет способствовать более тесному сотрудничеству прикаспийских стран"

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Шесть пунктов проекта Конвенции по определению правового статуса Каспийского моря согласованы.

Об этом, как сообщает Report со ссылкой на АзерТАдж, в беседе с журналистами в Тегеране заявил заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Иран Ибрагим Рагимпур.

Заместитель министра отметил, что обсуждения, проведенные представителями прикаспийских государств 4-5 марта в Баку, были плодотворными. По его словам, наблюдается принципиальное сближение позиций. Определение статуса Каспия может способствовать более тесному сотрудничеству прикаспийских стран, что отвечает интересам всех сторон.

И.Рагимпур довел до внимания, что наблюдавшееся в ходе обсуждений сближение позиций создает основу для того, чтобы переговоры привели к позитивному результату.