 Наверх
    Закрыть фоторежим

    "Определение статуса Каспия будет способствовать более тесному сотрудничеству прикаспийских стран"

    Об этом заявил заместитель министра иностранных дел ИРИ Ибрагим Рагимпур

    Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Шесть пунктов проекта Конвенции по определению правового статуса Каспийского моря согласованы.

    Об этом, как сообщает Report со ссылкой на  АзерТАдж, в беседе с журналистами в Тегеране заявил заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Иран Ибрагим Рагимпур.

    Заместитель министра отметил, что обсуждения, проведенные представителями прикаспийских государств 4-5 марта в Баку, были плодотворными. По его словам, наблюдается принципиальное сближение позиций. Определение статуса Каспия может способствовать более тесному сотрудничеству прикаспийских стран, что отвечает интересам всех сторон.

    И.Рагимпур довел до внимания, что наблюдавшееся в ходе обсуждений сближение позиций создает основу для того, чтобы переговоры привели к позитивному результату.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi