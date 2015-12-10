Определена дата начала суда по делу об убийстве армянской семьи российским военнослужащим

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Судебный процесс по делу об убийстве семьи Аветисянов в армянском городе Гюмри начнется 18 декабря, выездное судебное заседание состоится на территории 102-й российской военной базы, сообщает Report со ссылкой армянские СМИ.

В Гюмри, где дислоцируется 102-я российская военная база, 12 января была убита семья Аветисянов из шести человек, раненый полугодовалый ребенок скончался в больнице неделю спустя. По подозрению в совершении преступления в тот же день был задержан российский солдат-срочник Валерий Пермяков: при попытке перехода на территорию Турции его остановили российские пограничники. За дезертирство с оружием российский гарнизонный военный суд приговорил Пермякова к десяти годам колонии.

Следственный комитет Армении 16 октября предъявил Пермякову новые обвинения. В соответствии с доказательствами, Пермякову были предъявлены обвинения по статьям "разбойное нападение", "незаконное проникновение", "грабеж", "попытка незаконного пересечения государственной границы". Пермяков признал предъявленные ему обвинения.