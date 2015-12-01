Определен список турецкой продукции, запрещенной к ввозу в Россию

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, конкретизирующее экономические санкции в отношении Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, согласно постановлению, Россия с 2016 года сокращает количество разрешений для турецких автоперевозчиков до 2 тысяч единиц.

Кроме того, Россия запрещает с 1 января 2016 года ввоз клубники, мандаринов, апельсинов, винограда, томатов и огурцов, замороженных частей тушек индеек и кур, а также гвоздик из Турции.

Кабмин также приостановил деятельность российско-турецкой межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Правительство поручило МЭР приостановить с Турцией переговоры о совместном соглашении по торговле и инвестициям.